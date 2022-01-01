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Wiha - наслаждайся работой

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Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 26138
1 356 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 26138
Отвертки Wiha
Wiha
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 26137
1 004 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 26137
Отвертки Wiha
Wiha
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 26140
1 797 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 26140
Отвертки Wiha
Wiha
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 26139
1 356 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 26139
Отвертки Wiha
Wiha
Wiha 26168 шестигранный ключ L-образный шестигранный ключ Метрический 1 шт
562 ₽
Wiha 26168 шестигранный ключ L-образный шестигранный ключ Метрический 1 шт
Отвертки Wiha
Wiha
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 26169
606 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 26169
Отвертки Wiha
Wiha
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 27930
785 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 27930
Отвертки Wiha
Wiha
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 27931
909 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 27931
Отвертки Wiha
Wiha
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 27929
711 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 27929
Отвертки Wiha
Wiha
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 27928
636 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 27928
Отвертки Wiha
Wiha
Wiha 540DS Шестигранник с Т-образной рукояткой Метрический 1 шт 28372
694 ₽
Wiha 540DS Шестигранник с Т-образной рукояткой Метрический 1 шт 28372
Отвертки Wiha
Wiha
Wiha 334R Шестигранник с Т-образной рукояткой Метрический 1 шт 22168
457 ₽
Wiha 334R Шестигранник с Т-образной рукояткой Метрический 1 шт 22168
Отвертки Wiha
Wiha
Отвертка с четырехгранной торцевой головкой Classic и Т-образной рукояткой Wiha 01006 SW8 х 125 мм
1 444 ₽
Отвертка с четырехгранной торцевой головкой Classic и Т-образной рукояткой Wiha 01006 SW8 х 125 мм
Отвертки Wiha
Wiha
Отвертка с торцевой головкой и Т-образной рукояткой Wiha 00969 SW7 х 200 мм
1 268 ₽
Отвертка с торцевой головкой и Т-образной рукояткой Wiha 00969 SW7 х 200 мм
Отвертки Wiha
Wiha
Отвертка с торцевой головкой и Т-образной рукояткой Wiha 00967 SW6 х 200 мм
1 180 ₽
Отвертка с торцевой головкой и Т-образной рукояткой Wiha 00967 SW6 х 200 мм
Отвертки Wiha
Wiha
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00973 SW8 х 350 мм
1 268 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00973 SW8 х 350 мм
Отвертки Wiha
Wiha
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00982 SW11 х 125 мм
1 356 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00982 SW11 х 125 мм
Отвертки Wiha
Wiha
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00972 SW8 х 200 мм
1 180 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00972 SW8 х 200 мм
Отвертки Wiha
Wiha
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00985 SW12 х 125 мм
1 444 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00985 SW12 х 125 мм
Отвертки Wiha
Wiha
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00983 SW11 х 230 мм
1 621 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00983 SW11 х 230 мм
Отвертки Wiha
Wiha
Все виды электрического инструмента
Профессиональные ручные инструменты

Комплектом выгодно!

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Makita DHP453RFX2 дрель 1,7 kg
24 447 ₽
Makita DHP453RFX2 дрель 1,7 kg
Наборы электроинструмента Makita
Makita
Makita MEU029J комбинированный комплект электроинструментов
38 663 ₽
Makita MEU029J комбинированный комплект электроинструментов
Наборы электроинструмента Makita
Makita
DeWALT DCK266P3-QW шуруповёрт Черный, Желтый
34 687 ₽
DeWALT DCK266P3-QW шуруповёрт Черный, Желтый
Наборы электроинструмента DeWalt
DeWalt
Black & Decker BDC718AS2F дрель Без ключа Черный, Оранжевый
13 139 ₽
Black & Decker BDC718AS2F дрель Без ключа Черный, Оранжевый
Наборы электроинструмента Black & Decker
Black & Decker
Набор инструментов RYOBI R18CK3E-252S ONE + 18V 3 (дрель, шлифовальный станок, циркулярная пила)
23 887 ₽
Набор инструментов RYOBI R18CK3E-252S ONE + 18V 3 (дрель, шлифовальный станок, циркулярная пила)
Наборы электроинструмента Ryobi
Ryobi
DEWALT COMBO SET 18V УДАРНЫЙ ДРАЙВЕР DCD796 + ДРАЙВЕР DCF887 + 2x5Ah + КОРПУС DS150
29 114 ₽
DEWALT COMBO SET 18V УДАРНЫЙ ДРАЙВЕР DCD796 + ДРАЙВЕР DCF887 + 2x5Ah + КОРПУС DS150
Наборы электроинструмента DeWalt
DeWalt
HIKOKI SET ОТВЕРТКА 18V DS18DJL 2x1.5Ah + шлифовальный станок G18DSL 115mm 1x5.0Ah + КОРПУС HSC3
16 391 ₽
HIKOKI SET ОТВЕРТКА 18V DS18DJL 2x1.5Ah + шлифовальный станок G18DSL 115mm 1x5.0Ah + КОРПУС HSC3
Наборы электроинструмента HIKOKI
HIKOKI
КОМБИНИРОВАННЫЙ НАБОР DEWALT 18 В DCD796 + DCF894
37 779 ₽
КОМБИНИРОВАННЫЙ НАБОР DEWALT 18 В DCD796 + DCF894
Наборы электроинструмента DeWalt
DeWalt
НАБОР NAC 20V ДРЕЛЬ / ВОДИТЕЛЬ + УДАРНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 1x2.0Ah 1x2.0Ah СУМКА
9 914 ₽
НАБОР NAC 20V ДРЕЛЬ / ВОДИТЕЛЬ + УДАРНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 1x2.0Ah 1x2.0Ah СУМКА
Наборы электроинструмента NAC
NAC
ЧЕРНЫЙ + НАБОР ОТВЕРТКИ 18V + ОТВЕРТКА 1x1.5Ah + СУМКА
8 974 ₽
ЧЕРНЫЙ + НАБОР ОТВЕРТКИ 18V + ОТВЕРТКА 1x1.5Ah + СУМКА
Наборы электроинструмента Black & Decker
Black & Decker
Пакет 2 инструмента BOSCH ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ аккумуляторная дрель GSR 18V-28, перфоратор GBH 18V-21
27 849 ₽
Пакет 2 инструмента BOSCH ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ аккумуляторная дрель GSR 18V-28, перфоратор GBH 18V-21
Наборы электроинструмента BOSCH
BOSCH
Набор электроинструмента Pack 3 Werkzeuge BOSCH PROFESSIONAL Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28, Bohrhammer GBH 18V-21, Schleifer GWS 18-125 V-LI
38 473 ₽
Набор электроинструмента Pack 3 Werkzeuge BOSCH PROFESSIONAL Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28, Bohrhammer GBH 18V-21, Schleifer GWS 18-125 V-LI
Наборы электроинструмента BOSCH
BOSCH
Ryobi - R18IWPI-115G - Duo ONE + 18V (гаечный ключ + компрессор)
14 878 ₽
Ryobi - R18IWPI-115G - Duo ONE + 18V (гаечный ключ + компрессор)
Наборы электроинструмента Ryobi
Ryobi
RYOBI 18V ONE + аккумуляторная дрель-шуруповерт R18DD3-220TA17 - 2 батареи по 2 Ач - ящик для инструментов - ящик с 17 аксессуарами
11 090 ₽
RYOBI 18V ONE + аккумуляторная дрель-шуруповерт R18DD3-220TA17 - 2 батареи по 2 Ач - ящик для инструментов - ящик с 17 аксессуарами
Наборы электроинструмента Ryobi
Ryobi
Набор инструментов RYOBI R18CK3B-252SS ONE + 18V 5 (дрель, шлифовальный станок, лобзик, циркулярная пила, шлифовальный станок)
32 656 ₽
Набор инструментов RYOBI R18CK3B-252SS ONE + 18V 5 (дрель, шлифовальный станок, лобзик, циркулярная пила, шлифовальный станок)
Наборы электроинструмента Ryobi
Ryobi
Набор аккумуляторных инструментов DeWALT DCK2080P2T-QW XR 18 В
31 282 ₽
Набор аккумуляторных инструментов DeWALT DCK2080P2T-QW XR 18 В
Шуруповёрты DeWalt
DeWalt
Набор электроинструмента Metabo Combo Set 2.5.2 18V
24 275 ₽
Набор электроинструмента Metabo Combo Set 2.5.2 18V
Наборы электроинструмента Metabo
Metabo
Набор электроинструмента Metabo Akku-Bohrschrauber+ W 18 LTX 125 685082000
31 144 ₽
Набор электроинструмента Metabo Akku-Bohrschrauber+ W 18 LTX 125 685082000
Наборы электроинструмента Metabo
Metabo
Набор электроинструмента DEWALT Zestaw narzdzi aku 18V DCK2060D2T-QW
20 365 ₽
Набор электроинструмента DEWALT Zestaw narzdzi aku 18V DCK2060D2T-QW
Наборы электроинструмента DeWalt
DeWalt
Набор электроинструмента DEWALT Akkuschr DCK266P2 Set 18V DCK266P2-QW
29 321 ₽
Набор электроинструмента DEWALT Akkuschr DCK266P2 Set 18V DCK266P2-QW
Наборы электроинструмента DeWalt
DeWalt
Набор электроинструмента DEWALT DCK2077P2T DCK2077P2T-QW Akku-Bohrschrauber Akku-Schlagschrauber 18 V 5 Ah
36 415 ₽
Набор электроинструмента DEWALT DCK2077P2T DCK2077P2T-QW Akku-Bohrschrauber Akku-Schlagschrauber 18 V 5 Ah
Наборы электроинструмента DeWalt
DeWalt
Пакет-Дуэт-Бормашина Ryobi Один +18 В drahtlos - 2 Батарейки фон 2АХ и эйнем Трагеташен
13 905 ₽
Пакет-Дуэт-Бормашина Ryobi Один +18 В drahtlos - 2 Батарейки фон 2АХ и эйнем Трагеташен
Наборы электроинструмента Ryobi
Ryobi
RYOBI One + Cordless 3-Tool Pack RCK183C-242S - Bohrmaschine - Schleifmaschine - Perforator - 2 Akkus 2Ah und 4Ah - Tasche
23 791 ₽
RYOBI One + Cordless 3-Tool Pack RCK183C-242S - Bohrmaschine - Schleifmaschine - Perforator - 2 Akkus 2Ah und 4Ah - Tasche
Наборы электроинструмента Ryobi
Ryobi
RYOBI One + Akku 4er Pack RCK184C-242S - Bohrmaschine - 3 Kreissgen, Stichsge, Sbel - 2 Akkus 2Ah und 4Ah
27 094 ₽
RYOBI One + Akku 4er Pack RCK184C-242S - Bohrmaschine - 3 Kreissgen, Stichsge, Sbel - 2 Akkus 2Ah und 4Ah
Наборы электроинструмента Ryobi
Ryobi
RYOBI One + Бесщеточный Schlagschrauber Bohrmaschine + Штаубсаугер +55 Зубер-R18PDBL-252VTA55-Батт. 2 и 5 Ах - Веркцеугкастен
19 664 ₽
RYOBI One + Бесщеточный Schlagschrauber Bohrmaschine + Штаубсаугер +55 Зубер-R18PDBL-252VTA55-Батт. 2 и 5 Ах - Веркцеугкастен
Наборы электроинструмента Ryobi
Ryobi
RYOBI One +Duo 18 В Акку-Борхаммер +Stichsge-RCK182B-225SA6 - 2 х 2,5 Ач Аккус-6 Клинген-Ауфбеварангсташе
16 689 ₽
RYOBI One +Duo 18 В Акку-Борхаммер +Stichsge-RCK182B-225SA6 - 2 х 2,5 Ач Аккус-6 Клинген-Ауфбеварангсташе
Наборы электроинструмента Ryobi
Ryobi
RYOBI One + Duo Бесщеточный Schlagbohrmaschine + Akku 125 мм Schleifer 18V-R18CK2BL-252S-2 и 5 Ач Аккус - Aufbewahrungstasche
21 971 ₽
RYOBI One + Duo Бесщеточный Schlagbohrmaschine + Akku 125 мм Schleifer 18V-R18CK2BL-252S-2 и 5 Ач Аккус - Aufbewahrungstasche
Наборы электроинструмента Ryobi
Ryobi

Наборы на все случаи жизни

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Набор напильников C.K Tools T0120P
Скидка: -32%
1 973 ₽
2 896 ₽
Набор напильников C.K Tools T0120P
Наборы ручных инструментов C.K
C.K
Набор фигурных ножниц по металлу Bessey DSET16
3 617 ₽
Набор фигурных ножниц по металлу Bessey DSET16
Наборы ручных инструментов Bessey
Bessey
Набор для электриков Wiha Competence XXL II 115 предметов 42069
118 714 ₽
Набор для электриков Wiha Competence XXL II 115 предметов 42069
Наборы ручных инструментов Wiha
Wiha
Набор инструментов Knipex BIG Basic Move Elektro 00 21 06 HL S KN-002106HLS 24 предмета
31 649 ₽
Набор инструментов Knipex BIG Basic Move Elektro 00 21 06 HL S KN-002106HLS 24 предмета
Наборы ручных инструментов Knipex
Knipex
Набор инструментов Knipex BIG Basic Move 00 21 06 HK S KN-002106HKS 31 предмет
Скидка: -19%
36 427 ₽
45 063 ₽
Набор инструментов Knipex BIG Basic Move 00 21 06 HK S KN-002106HKS 31 предмет
Наборы ручных инструментов Knipex
Knipex
Набор ключей и инструментов ROLINE 19.06.2040
5 674 ₽
Набор ключей и инструментов ROLINE 19.06.2040
Наборы ручных инструментов Value
Value
Набор ключей и инструментов ROLINE 19.06.2033
3 374 ₽
Набор ключей и инструментов ROLINE 19.06.2033
Наборы ручных инструментов ROTRONIC-SECOMP
ROTRONIC-SECOMP
Value Precision Tool Kit, 73 pieces 19.06.2047
Скидка: -11%
5 156 ₽
5 788 ₽
Value Precision Tool Kit, 73 pieces 19.06.2047
Наборы ручных инструментов Value
Value
Тестер для кабелей Value 19.06.2034 UTP/STP Серый
Скидка: -2%
1 903 ₽
1 953 ₽
Тестер для кабелей Value 19.06.2034 UTP/STP Серый
Наборы ручных инструментов Value
Value
Precision tool Set for Laptop and Smartphone 24 parts
Скидка: -7%
1 973 ₽
2 119 ₽
Precision tool Set for Laptop and Smartphone 24 parts
Наборы ручных инструментов Value
Value
ROLINE 19.06.2031 набор ключей и инструментов
7 159 ₽
ROLINE 19.06.2031 набор ключей и инструментов
Наборы ручных инструментов Value
Value
Набор винтов с отверткой InLine 77786
2 836 ₽
Набор винтов с отверткой InLine 77786
Наборы ручных инструментов Inline
Inline
Набор сверел Makita D-47145-6
2 884 ₽
Набор сверел Makita D-47145-6
Наборы ручных инструментов Makita
Makita
Набор бит Wiha 39971 Micro-Bit Set 7000 SK 65 ESD 65 предметов
Скидка: -23%
7 511 ₽
9 809 ₽
Набор бит Wiha 39971 Micro-Bit Set 7000 SK 65 ESD 65 предметов
Наборы ручных инструментов Wiha
Wiha
Набор Wera 057460 Kraftform Kompakt 100 05057460001
Скидка: -18%
5 475 ₽
6 695 ₽
Набор Wera 057460 Kraftform Kompakt 100 05057460001
Биты Wera
Wera
Набор Wera 056490 Tool Check PLUS 05056490001
5 148 ₽
Набор Wera 056490 Tool Check PLUS 05056490001
Наборы ручных инструментов Wera
Wera
kwb 106300 сверло Набор сверел 67 шт
2 653 ₽
kwb 106300 сверло Набор сверел 67 шт
Наборы ручных инструментов kwb
kwb
kwb 106800 бита для отверток 63 шт
2 019 ₽
kwb 106800 бита для отверток 63 шт
Наборы ручных инструментов kwb
kwb
Набор ключей и инструментов Makita B-36170
1 538 ₽
Набор ключей и инструментов Makita B-36170
Наборы ручных инструментов Makita
Makita
kwb 115700 бита для отверток 30 шт
2 326 ₽
kwb 115700 бита для отверток 30 шт
Наборы ручных инструментов kwb
kwb
Metabo 626709000 бита для отверток 32 шт
Скидка: -17%
1 500 ₽
1 780 ₽
Metabo 626709000 бита для отверток 32 шт
Наборы ручных инструментов Metabo
Metabo
Набор инструментов Knipex BIG Twin 00 21 42 KN-002142 63 предмета
84 873 ₽
Набор инструментов Knipex BIG Twin 00 21 42 KN-002142 63 предмета
Наборы ручных инструментов Knipex
Knipex
Cimco 172004 набор ключей и инструментов 22 инструменты
17 441 ₽
Cimco 172004 набор ключей и инструментов 22 инструменты
Наборы ручных инструментов Cimco
Cimco
Набор инструментов Wiha 43465 slimVario electric 31 предмет
19 575 ₽
Набор инструментов Wiha 43465 slimVario electric 31 предмет
Наборы ручных инструментов Wiha
Wiha
Набор инструментов Knipex E-CHECK 00 21 30 KN-002130 20 предметов
Скидка: -29%
83 851 ₽
122 704 ₽
Набор инструментов Knipex E-CHECK 00 21 30 KN-002130 20 предметов
Наборы ручных инструментов Knipex
Knipex
Набор инструментов Wera 004016 8100 SA 6 Zyklop Speed 1/4 05004016001
7 297 ₽
Набор инструментов Wera 004016 8100 SA 6 Zyklop Speed 1/4 05004016001
Наборы ручных инструментов Wera
Wera
Бита для отверток Wera 073645 9 шт
Скидка: -18%
2 512 ₽
3 068 ₽
Бита для отверток Wera 073645 9 шт
Наборы ручных инструментов Wera
Wera
Набор инструментов Wera 135918 Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 05135918001
5 502 ₽
Набор инструментов Wera 135918 Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 05135918001
Наборы ручных инструментов Wera
Wera
Набор ключей и инструментов HAZET 856-1 38 инструменты
12 652 ₽
Набор ключей и инструментов HAZET 856-1 38 инструменты
Наборы ручных инструментов Hazet
Hazet
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-100 промышленный пинцет Стальной
Скидка: -21%
11 267 ₽
14 346 ₽
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-100 промышленный пинцет Стальной
Наборы ручных инструментов Bernstein
Bernstein
Пилы: циркулярные, торцовочные, сабельные, цепные...
Измерительные приборы и инструменты
Пневматические оборудование и инструменты

Гайковерты DeWalt - максимум крутящего момента!

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Аккумуляторный компактный импульсный гайковерт DeWALT DCF894NT-XJ 1/2 18 В
14 445 ₽
Аккумуляторный компактный импульсный гайковерт DeWALT DCF894NT-XJ 1/2 18 В
Гайковерты DeWalt
DeWalt
Аккумуляторный импульсный гайковерт DeWALT DCF894P2-QW 18V
24 890 ₽
Аккумуляторный импульсный гайковерт DeWALT DCF894P2-QW 18V
Гайковерты DeWalt
DeWalt
DeWALT DCF815D2-QW гайковерт Черный, Желтый 1/4" 2450 RPM 107 Nm 10,8 V
12 289 ₽
DeWALT DCF815D2-QW гайковерт Черный, Желтый 1/4" 2450 RPM 107 Nm 10,8 V
Гайковерты DeWalt
DeWalt
Аккумуляторный импульсный винтоверт DeWALT DCF899HP2-QW 18 В
32 294 ₽
Аккумуляторный импульсный винтоверт DeWALT DCF899HP2-QW 18 В
Гайковерты DeWalt
DeWalt
Аккумуляторный гайковерт DeWALT DCF880NT-XJ 1/2 18 В
11 810 ₽
Аккумуляторный гайковерт DeWALT DCF880NT-XJ 1/2 18 В
Гайковерты DeWalt
DeWalt
Аккумуляторный импульсный гайковерт DeWALT DCF880N 18V
7 654 ₽
Аккумуляторный импульсный гайковерт DeWALT DCF880N 18V
Гайковерты DeWalt
DeWalt
DeWALT DW292 гайковерт Черный, Оранжевый, Серебристый 2100 RPM 710 W
21 542 ₽
DeWALT DW292 гайковерт Черный, Оранжевый, Серебристый 2100 RPM 710 W
Гайковерты DeWalt
DeWalt
DeWALT DCF880M2 Черный, Желтый 1/2" 2300 RPM 203 Nm 18 V DCF880M2-QW
19 621 ₽
DeWALT DCF880M2 Черный, Желтый 1/2" 2300 RPM 203 Nm 18 V DCF880M2-QW
Гайковерты DeWalt
DeWalt
Аккумуляторный импульсный гайковерт DeWALT DCF899HN-XJ 18V
17 646 ₽
Аккумуляторный импульсный гайковерт DeWALT DCF899HN-XJ 18V
Гайковерты DeWalt
DeWalt
IMPACT WRENCH DEWALT 18V 3/4 &quot;950Nm WITHOUT BATTERIES AND CHARGER DCF897N
18 993 ₽
IMPACT WRENCH DEWALT 18V 3/4 &quot;950Nm WITHOUT BATTERIES AND CHARGER DCF897N
Гайковерты DeWalt
DeWalt
DeWALT DCF880M2 Черный, Желтый 1/2" 2300 RPM 203 Nm 18 V DCF880M2-QW
21 867 ₽
DeWALT DCF880M2 Черный, Желтый 1/2" 2300 RPM 203 Nm 18 V DCF880M2-QW
Гайковерты DeWalt
DeWalt
УДАРНЫЙ КЛЮЧ DEWALT 710W 1/2 "250 Нм DW292
16 355 ₽
УДАРНЫЙ КЛЮЧ DEWALT 710W 1/2 "250 Нм DW292
Гайковерты DeWalt
DeWalt
Аккумуляторный импульсный гайковерт DEWALT DCF899HNT-XJ 18 В XR без аккумулятора и ЗУ
20 608 ₽
Аккумуляторный импульсный гайковерт DEWALT DCF899HNT-XJ 18 В XR без аккумулятора и ЗУ
Гайковерты DeWalt
DeWalt
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Инструментальные тележки

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Инструментальная тележка Metabo 626894000 Transportwagen
6 747 ₽
Инструментальная тележка Metabo 626894000 Transportwagen
Инструментальные тележки Metabo
Metabo
СТЕНЛИ СКЛАДНАЯ ТЕЛЕЖКА АЛЮМИНИЕВАЯ 125кг
7 570 ₽
СТЕНЛИ СКЛАДНАЯ ТЕЛЕЖКА АЛЮМИНИЕВАЯ 125кг
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
STANLEY STEEL TROLLEY 300кг
7 887 ₽
STANLEY STEEL TROLLEY 300кг
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
Грузовая тележка Stanley Folding Hand Truck FT582 90 кг
4 325 ₽
Грузовая тележка Stanley Folding Hand Truck FT582 90 кг
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
Площадка на роликах Metabo AS 18 L PC / METALOC 630174000
8 157 ₽
Площадка на роликах Metabo AS 18 L PC / METALOC 630174000
Инструментальные тележки Metabo
Metabo
Тележка DeWalt DWST1-71196 для модулей TSTAK
11 146 ₽
Тележка DeWalt DWST1-71196 для модулей TSTAK
Инструментальные тележки DeWalt
DeWalt
fetra 5036 сервировочная тележка
45 454 ₽
fetra 5036 сервировочная тележка
Инструментальные тележки Fetra
Fetra
fetra 5038 сервировочная тележка
55 238 ₽
fetra 5038 сервировочная тележка
Инструментальные тележки Fetra
Fetra
fetra KW 12 Алюминий Плоская тележка 1134
48 831 ₽
fetra KW 12 Алюминий Плоская тележка 1134
Инструментальные тележки Fetra
Fetra
fetra 3112 сервировочная тележка
20 278 ₽
fetra 3112 сервировочная тележка
Инструментальные тележки Fetra
Fetra
fetra KW 1 Стальной Плоская тележка 1132
23 195 ₽
fetra KW 1 Стальной Плоская тележка 1132
Инструментальные тележки Fetra
Fetra
КОНДОР 4-КОЛЕСНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 250 кг / л.
7 818 ₽
КОНДОР 4-КОЛЕСНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 250 кг / л.
Инструментальные тележки DREL/CONDOR
DREL/CONDOR
СТЕНЛИ СКЛАДНАЯ СТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА 120 кг
6 199 ₽
СТЕНЛИ СКЛАДНАЯ СТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА 120 кг
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
STANLEY 3-КОЛЕСНАЯ СТАЛЬНАЯ СКЛАДНАЯ ТЕЛЕЖКА 200 кг ЛЕСТНИЦА
9 605 ₽
STANLEY 3-КОЛЕСНАЯ СТАЛЬНАЯ СКЛАДНАЯ ТЕЛЕЖКА 200 кг ЛЕСТНИЦА
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
STANLEY СТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ НА 4 КОЛЕСАХ 150 кг.
4 733 ₽
STANLEY СТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ НА 4 КОЛЕСАХ 150 кг.
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
ЯТО МАСТЕРСКАЯ ТЕЛЕЖКА 3 УРОВНЯ
5 745 ₽
ЯТО МАСТЕРСКАЯ ТЕЛЕЖКА 3 УРОВНЯ
Инструментальные тележки Yato
Yato
MANUPRO складной дьявол 70 кг
3 594 ₽
MANUPRO складной дьявол 70 кг
Инструментальные тележки Manupro
Manupro
Инструментальная тележка MEISTER WAGEN 822000
3 079 ₽
Инструментальная тележка MEISTER WAGEN 822000
Инструментальные тележки meister
meister
Долли 350 мм 150 кг
1 974 ₽
Долли 350 мм 150 кг
Инструментальные тележки meister
meister
Алюминиевая складная тележка Bosch Aluminium Caddy Professional 1 600 A00 1SA
10 979 ₽
Алюминиевая складная тележка Bosch Aluminium Caddy Professional 1 600 A00 1SA
Инструментальные тележки BOSCH
BOSCH
Инструментальная тележка Qbrick Platforma transportowa Qbrick System (SKRZ N6039)
2 951 ₽
Инструментальная тележка Qbrick Platforma transportowa Qbrick System (SKRZ N6039)
Инструментальные тележки Qbrick
Qbrick
Стенли Возек Сталовы Складаны 2-коловы 90 кг (SXWTD_FT582)
4 773 ₽
Стенли Возек Сталовы Складаны 2-коловы 90 кг (SXWTD_FT582)
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
Платформа Stanley Wózek stalowy 150 кг (SXWTD-PC527)
4 948 ₽
Платформа Stanley Wózek stalowy 150 кг (SXWTD-PC527)
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
Инструментальная тележка Stanley Wózek stalowy składany 200kg - SXWTD-MT519
8 636 ₽
Инструментальная тележка Stanley Wózek stalowy składany 200kg - SXWTD-MT519
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
Инструментальная тележка Topex Wózek transportowy 150kg (79R301)
4 214 ₽
Инструментальная тележка Topex Wózek transportowy 150kg (79R301)
Инструментальные тележки TOPEX
TOPEX
Инструментальная тележка Topex Wózek transportowy (Wózek transportowy, składana skrzynka, udźwig 35kg)
2 122 ₽
Инструментальная тележка Topex Wózek transportowy (Wózek transportowy, składana skrzynka, udźwig 35kg)
Инструментальные тележки TOPEX
TOPEX
Инструментальная тележка Stanley Wózek składany stalowy 120kg (SXWTD-FT520)
6 542 ₽
Инструментальная тележка Stanley Wózek składany stalowy 120kg (SXWTD-FT520)
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
Инструментальная тележка Nuair Wózek Transportowy Aluminiowy 200 KG
12 926 ₽
Инструментальная тележка Nuair Wózek Transportowy Aluminiowy 200 KG
Инструментальные тележки NUAIR
NUAIR
Инструментальная тележка Stanley Wózek do transportu po schodach FT584, 30/60 kg
5 029 ₽
Инструментальная тележка Stanley Wózek do transportu po schodach FT584, 30/60 kg
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
Инструментальная тележка Bosch Wózek do L-BOXX - 1600A001SA
12 776 ₽
Инструментальная тележка Bosch Wózek do L-BOXX - 1600A001SA
Инструментальные тележки BOSCH
BOSCH

Ящики для инструментов

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Parat 5813000391 ящик для инструментов Полипропилен Черный, Красный
3 024 ₽
Parat 5813000391 ящик для инструментов Полипропилен Черный, Красный
Ящики для инструментов Parat
Parat
Parat 5811000391 ящик для инструментов Полипропилен Черный, Красный
1 973 ₽
Parat 5811000391 ящик для инструментов Полипропилен Черный, Красный
Ящики для инструментов Parat
Parat
Ящик для строительных инструментов DEWALT TSTAK Caddy| DT70716-QZ
1 459 ₽
Ящик для строительных инструментов DEWALT TSTAK Caddy| DT70716-QZ
Ящики для инструментов DeWalt
DeWalt
Чемодан для инструментов Knipex 00 21 05 LE Big Basic Move KN-002105LE
7 927 ₽
Чемодан для инструментов Knipex 00 21 05 LE Big Basic Move KN-002105LE
Ящики для инструментов Knipex
Knipex
Модульный ящик для инструмента с длинной ручкой DeWALT DWST83344-1 TSTAK 2.0
3 749 ₽
Модульный ящик для инструмента с длинной ручкой DeWALT DWST83344-1 TSTAK 2.0
Ящики для инструментов DeWalt
DeWalt
Модульный ящик для инструмента DeWALT DWST83345-1 TSTAK 2.0
2 779 ₽
Модульный ящик для инструмента DeWALT DWST83345-1 TSTAK 2.0
Ящики для инструментов DeWalt
DeWalt
Parat 900021166 ящик для инструментов Пластик Красный
826 ₽
Parat 900021166 ящик для инструментов Пластик Красный
Ящики для инструментов Parat
Parat
Parat 5853000391 ящик для инструментов Полипропилен Черный, Красный, Прозрачный
2 318 ₽
Parat 5853000391 ящик для инструментов Полипропилен Черный, Красный, Прозрачный
Ящики для инструментов Parat
Parat
Parat 5854000391 ящик для инструментов Полипропилен Черный, Красный, Прозрачный
1 788 ₽
Parat 5854000391 ящик для инструментов Полипропилен Черный, Красный, Прозрачный
Ящики для инструментов Parat
Parat
Parat 497000171 аксессуар для футляра/чемодана Органайзер
1 532 ₽
Parat 497000171 аксессуар для футляра/чемодана Органайзер
Ящики для инструментов Parat
Parat
FEIN 33901022014 ящик для хранения инструментов Оранжевый
4 874 ₽
FEIN 33901022014 ящик для хранения инструментов Оранжевый
Ящики для инструментов Fein
Fein
Parat 481000171 ящик для хранения инструментов Черный Пластик
17 531 ₽
Parat 481000171 ящик для хранения инструментов Черный Пластик
Ящики для инструментов Parat
Parat
Кейс-систейнер Makita Makpac 2 821550-0
1 914 ₽
Кейс-систейнер Makita Makpac 2 821550-0
Ящики для инструментов Makita
Makita
Parat 589570171 ящик для хранения инструментов Черный Алюминий, Пластик
34 732 ₽
Parat 589570171 ящик для хранения инструментов Черный Алюминий, Пластик
Ящики для инструментов Parat
Parat
Makita P-83668 ящик для инструментов Черный
778 ₽
Makita P-83668 ящик для инструментов Черный
Ящики для инструментов Makita
Makita
Parat 589500171 ящик для хранения инструментов Черный Алюминий, Пластик
27 326 ₽
Parat 589500171 ящик для хранения инструментов Черный Алюминий, Пластик
Ящики для инструментов Parat
Parat
Metabo 626890000, Жесткий футляр для инструмента, акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), Зеленый, Красный, 16,7 л, 125 кг, 496 мм
3 551 ₽
Metabo 626890000, Жесткий футляр для инструмента, акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), Зеленый, Красный, 16,7 л, 125 кг, 496 мм
Ящики для инструментов Metabo
Metabo
Black & Decker 1-93-978 ящик для инструментов Полипропилен (ПП), Пластик Черный
1 337 ₽
Black & Decker 1-93-978 ящик для инструментов Полипропилен (ПП), Пластик Черный
Ящики для инструментов Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker 1-93-980 ящик для инструментов Пластик Черный
1 385 ₽
Black & Decker 1-93-980 ящик для инструментов Пластик Черный
Ящики для инструментов Black & Decker
Black & Decker
raaco Assorter 55 4x8-0 портфель для оборудования Синий 136204
1 132 ₽
raaco Assorter 55 4x8-0 портфель для оборудования Синий 136204
Ящики для инструментов Raaco
Raaco
Metabo 626887000, Жесткий футляр для инструмента, акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), Зеленый, Красный, 18,3 л, 125 кг, 396 мм
4 346 ₽
Metabo 626887000, Жесткий футляр для инструмента, акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), Зеленый, Красный, 18,3 л, 125 кг, 396 мм
Ящики для инструментов Metabo
Metabo
Metabo 626883000, Жесткий футляр для инструмента, акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), Зеленый, Красный, 11,2 л, 125 кг, 396 мм
3 551 ₽
Metabo 626883000, Жесткий футляр для инструмента, акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), Зеленый, Красный, 11,2 л, 125 кг, 396 мм
Ящики для инструментов Metabo
Metabo
Metabo 626884000, Жесткий футляр для инструмента, акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), Зеленый, Красный, 14,1 л, 125 кг, 496 мм
3 017 ₽
Metabo 626884000, Жесткий футляр для инструмента, акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), Зеленый, Красный, 14,1 л, 125 кг, 496 мм
Ящики для инструментов Metabo
Metabo
Metabo 626888000, Жесткий футляр для инструмента, акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), Зеленый, Красный, 31 л, 125 кг, 396 мм
5 227 ₽
Metabo 626888000, Жесткий футляр для инструмента, акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), Зеленый, Красный, 31 л, 125 кг, 396 мм
Ящики для инструментов Metabo
Metabo
Чемодан для инструментов Knipex 00 21 41 LE пустой
29 135 ₽
Чемодан для инструментов Knipex 00 21 41 LE пустой
Ящики для инструментов Knipex
Knipex
Perel OMR18 ящик для инструментов Черный, Желтый
691 ₽
Perel OMR18 ящик для инструментов Черный, Желтый
Ящики для инструментов Velleman
Velleman
raaco 136471 аксессуар для ящиков для хранения Набор разделителей Прозрачный
711 ₽
raaco 136471 аксессуар для ящиков для хранения Набор разделителей Прозрачный
Ящики для инструментов Raaco
Raaco
raaco 136457 аксессуар для ящиков для хранения Набор разделителей Прозрачный
711 ₽
raaco 136457 аксессуар для ящиков для хранения Набор разделителей Прозрачный
Ящики для инструментов Raaco
Raaco
raaco 136495 аксессуар для ящиков для хранения Набор разделителей Прозрачный
663 ₽
raaco 136495 аксессуар для ящиков для хранения Набор разделителей Прозрачный
Ящики для инструментов Raaco
Raaco
raaco 136426 аксессуар для ящиков для хранения Набор разделителей Прозрачный
1 038 ₽
raaco 136426 аксессуар для ящиков для хранения Набор разделителей Прозрачный
Ящики для инструментов Raaco
Raaco