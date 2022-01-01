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Wiha - наслаждайся работой
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450 ₽
Микроотвёртка PicoFinish Wiha 42401 Phillips
Отвертки Wiha
Wiha
666 ₽
Микроотвёртка PicoFinish Wiha 42414 Phillips
Отвертки Wiha
Wiha
1 299 ₽
Установочный инструмент Torque-Setter Wiha 26864
Отвертки Wiha
Wiha
746 ₽
Шлицевая отвертка SoftFinish electric slimFix Wiha 35501 SL4,5 x 125 мм
Отвертки Wiha
Wiha
743 ₽
Шлицевая отвертка SoftFinish electric slimFix Wiha 35390 SL4 x 100 мм
Отвертки Wiha
Wiha
411 ₽
Шлицевая микроотвертка PicoFinish Wiha 42384 1,5 x 40 мм
Отвертки Wiha
Wiha
1 299 ₽
Шлицевая отвертка SoftFinish electric slimFix Wiha 35392 SL6,5 x 150 мм
Отвертки Wiha
Wiha
475 ₽
Шлицевая отвертка SoftFinish ESD Wiha 08179 2,5 x 75 мм
Отвертки Wiha
Wiha
1 061 ₽
Шлицевая отвертка SoftFinish electric slimFix Wiha 35391 SL5,5 x 125 мм
Отвертки Wiha
Wiha
664 ₽
Шлицевая отвертка SoftFinish electric slimFix Wiha 35446 SL3,5 x 100 мм
Отвертки Wiha
Wiha
1 040 ₽
Шлицевая отвертка SoftFinish ESD Wiha 08183 6,5 x 150 мм
Отвертки Wiha
Wiha
1 537 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00995 SW17 х 125 мм
Отвертки Wiha
Wiha
1 616 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00994 SW16 х 125 мм
Отвертки Wiha
Wiha
1 378 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00993 SW15 х 125 мм
Отвертки Wiha
Wiha
1 378 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00991 SW14 х 125 мм
Отвертки Wiha
Wiha
1 774 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00990 SW13 х 350 мм
Отвертки Wiha
Wiha
1 220 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00989 SW13 х 230 мм
Отвертки Wiha
Wiha
1 458 ₽
Шестигранник с Т-образной рукояткой Wiha 00986 SW12 х 230 мм
Отвертки Wiha
Wiha
1 378 ₽
Торцевой ключ с шестигранником SoftFinish Wiha 01033 17 x 125 мм
Отвертки Wiha
Wiha
1 537 ₽
Торцевой ключ с шестигранником SoftFinish Wiha 01032 16 x 125 мм
Отвертки Wiha
Wiha
Комплектом выгодно!
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22 191 ₽
Makita DHP453RFX2 дрель 1,7 kg
Наборы электроинструмента Makita
Makita
34 766 ₽
Makita MEU029J комбинированный комплект электроинструментов
Наборы электроинструмента Makita
Makita
26 092 ₽
DEWALT COMBO SET 18V УДАРНЫЙ ДРАЙВЕР DCD796 + ДРАЙВЕР DCF887 + 2x5Ah + КОРПУС DS150
Наборы электроинструмента DeWalt
DeWalt
8 915 ₽
НАБОР NAC 20V ДРЕЛЬ / ВОДИТЕЛЬ + УДАРНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 1x2.0Ah 1x2.0Ah СУМКА
Наборы электроинструмента NAC
NAC
33 856 ₽
КОМБИНИРОВАННЫЙ НАБОР DEWALT 18 В DCD796 + DCF894
Наборы электроинструмента DeWalt
DeWalt
31 324 ₽
DeWALT DCK266P3-QW шуруповёрт Черный, Желтый
Наборы электроинструмента DeWalt
DeWalt
8 064 ₽
ЧЕРНЫЙ + НАБОР ОТВЕРТКИ 18V + ОТВЕРТКА 1x1.5Ah + СУМКА
Наборы электроинструмента Black + Decker
Black + Decker
14 689 ₽
HIKOKI SET ОТВЕРТКА 18V DS18DJL 2x1.5Ah + шлифовальный станок G18DSL 115mm 1x5.0Ah + КОРПУС HSC3
Наборы электроинструмента HIKOKI
HIKOKI
27 139 ₽
НАБОР HIKOKI 18V KC18DBDL (DS18DBSL + WH18DBDL2) 2x5.0Ah
Наборы электроинструмента HIKOKI
HIKOKI
28 005 ₽
Набор электроинструмента Metabo Akku-Bohrschrauber+ W 18 LTX 125 685082000
Наборы электроинструмента Metabo
Metabo
18 212 ₽
Набор электроинструмента DEWALT Zestaw narzdzi aku 18V DCK2060D2T-QW
Наборы электроинструмента DeWalt
DeWalt
26 087 ₽
Набор электроинструмента DEWALT Akkuschr DCK266P2 Set 18V DCK266P2-QW
Наборы электроинструмента DeWalt
DeWalt
32 863 ₽
Набор электроинструмента DEWALT DCK2077P2T DCK2077P2T-QW Akku-Bohrschrauber Akku-Schlagschrauber 18 V 5 Ah
Наборы электроинструмента DeWalt
DeWalt
21 906 ₽
Набор электроинструмента Metabo Combo Set 2.5.2 18V
Наборы электроинструмента Metabo
Metabo
28 233 ₽
Набор аккумуляторных инструментов DeWALT DCK2080P2T-QW XR 18 В
Шуруповёрты DeWalt
DeWalt
12 016 ₽
Black & Decker BDC718AS2F дрель Без ключа Черный, Оранжевый
Наборы электроинструмента Black + Decker
Black + Decker
29 609 ₽
Пакет 2 инструмента BOSCH ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ аккумуляторная дрель GSR 18V-28, перфоратор GBH 18V-21
Наборы электроинструмента BOSCH
BOSCH
39 714 ₽
Набор электроинструмента Pack 3 Werkzeuge BOSCH PROFESSIONAL Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28, Bohrhammer GBH 18V-21, Schleifer GWS 18-125 V-LI
Наборы электроинструмента BOSCH
BOSCH
30 334 ₽
Набор инструментов DeWalt DCK266P2T
Наборы электроинструмента DeWalt
DeWalt
15 765 ₽
Ryobi - R18IWPI-115G - Duo ONE + 18V (гаечный ключ + компрессор)
Наборы электроинструмента Ryobi
Ryobi
25 365 ₽
Набор инструментов RYOBI R18CK3E-252S ONE + 18V 3 (дрель, шлифовальный станок, циркулярная пила)
Наборы электроинструмента Ryobi
Ryobi
Наборы на все случаи жизни
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20 371 ₽
Набор торцовых головок с динамометрическим ключом Click-Torque Wera 004180 16 предметов
Наборы ручных инструментов Wera
Wera
Скидка:
-22%
1 530 ₽
1 890 ₽
Монтажный набор InLine 43018B
Наборы ручных инструментов Inline
Inline
2 859 ₽
Монтажный набор InLine 43017A
Наборы ручных инструментов Inline
Inline
Скидка:
-51%
1 024 ₽
1 992 ₽
Набор ключей и инструментов InLine 43012A
Наборы ручных инструментов Inline
Inline
2 610 ₽
Набор инструментов для механика Wiha 33970 9300-019 6 предметов
Наборы ручных инструментов Wiha
Wiha
Скидка:
-23%
1 966 ₽
2 539 ₽
Монтажный набор InLine 43013
Наборы ручных инструментов Inline
Inline
2 549 ₽
InLine 43035H головки гаечных ключей
Наборы ручных инструментов Inline
Inline
Скидка:
-11%
8 195 ₽
9 198 ₽
Набор ключей и инструментов InLine 43025
Наборы ручных инструментов Inline
Inline
1 049 ₽
Набор InLine 43097
Наборы ручных инструментов Inline
Inline
Скидка:
-18%
2 485 ₽
3 015 ₽
Набор отверток InLine 43077
Наборы ручных инструментов Inline
Inline
1 662 ₽
InLine 43072B набор ключей и инструментов 21 инструменты
Наборы ручных инструментов Inline
Inline
Скидка:
-29%
2 274 ₽
3 198 ₽
Набор ключей и инструментов InLine 43018
Наборы ручных инструментов Inline
Inline
Скидка:
-10%
916 ₽
1 023 ₽
Монтажный набор InLine 43012
Наборы ручных инструментов Inline
Inline
Скидка:
-22%
1 618 ₽
2 005 ₽
Монтажный набор InLine 43011
Наборы ручных инструментов Inline
Inline
1 136 ₽
InLine 43096 набор ключей и инструментов 32 инструменты
Наборы ручных инструментов Inline
Inline
Скидка:
-19%
3 537 ₽
4 375 ₽
Набор инструмента Knipex BestSeller 00 20 09 V01
Наборы ручных инструментов Knipex
Knipex
Скидка:
-19%
4 725 ₽
5 834 ₽
Набор электроизолированных инструментов Knipex 00 20 12 KN-002012 3 предмета
Наборы ручных инструментов Knipex
Knipex
5 580 ₽
Набор мини-клещей в мягком футляре Knipex 00 20 72 V01 KN-002072V01
Наборы ручных инструментов Knipex
Knipex
Скидка:
-18%
7 506 ₽
9 198 ₽
Набор инструментов Knipex 00 20 15 в чемодане Kompakt-box
Наборы ручных инструментов Knipex
Knipex
Скидка:
-15%
3 410 ₽
4 023 ₽
Набор шарнирно-губцевого инструмента Wiha Professional electric 26852 3 штуки
Наборы ручных инструментов Wiha
Wiha
Скидка:
-20%
3 405 ₽
4 249 ₽
Набор инструментов для монтажа Knipex 00 20 11 KN-002011
Наборы ручных инструментов Knipex
Knipex
Скидка:
-26%
1 805 ₽
2 429 ₽
Набор плоскогубцев Toolland HPSET1
Наборы ручных инструментов Velleman
Velleman
14 009 ₽
Набор инструментов для электроники Knipex 00 20 17 6 предметов
Наборы ручных инструментов Knipex
Knipex
Скидка:
-21%
20 619 ₽
26 341 ₽
Набор торцевых головок Gedore 6196710
Наборы ручных инструментов Gedore
Gedore
9 404 ₽
Набор инструментов Wera 004077 Zyklop Metal 8100 SC 7 1/2 05004077001
Наборы ручных инструментов Wera
Wera
Скидка:
-18%
5 713 ₽
6 991 ₽
Набор инструментов Wera Zyklop Metal 8100 SA 7004017 1/4
Наборы ручных инструментов Wera
Wera
Скидка:
-18%
15 006 ₽
18 256 ₽
Набор инструментов Wera 003594 Zyklop Speed 8100 SB 2 3/8 05003594001
Наборы ручных инструментов Wera
Wera
11 932 ₽
Набор инструментов Gedore 2010348 D 20 KAU-20 1/4 3/16-1/2
Наборы ручных инструментов Gedore
Gedore
7 143 ₽
Набор инструментов Wera 8100 SB 7 Zyklop Metal 3/8 004047
Наборы ручных инструментов Wera
Wera
21 099 ₽
Набор инструментов Wera 8100 SC 2 Zyklop Speed 1/2 003645
Наборы ручных инструментов Wera
Wera
Гайковерты DeWalt - максимум крутящего момента!
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15 925 ₽
Аккумуляторный импульсный гайковерт DeWALT DCF899HN-XJ 18V
Гайковерты DeWalt
DeWalt
24 265 ₽
Аккумуляторный импульсный гайковерт DeWALT DCF899P2-QW 18V
Гайковерты DeWalt
DeWalt
28 940 ₽
Аккумуляторный импульсный винтоверт DeWALT DCF899HP2-QW 18 В
Гайковерты DeWalt
DeWalt
11 013 ₽
DeWALT DCF815D2-QW гайковерт Черный, Желтый 1/4" 2450 RPM 107 Nm 10,8 V
Гайковерты DeWalt
DeWalt
19 371 ₽
DeWALT DW292 гайковерт Черный, Оранжевый, Серебристый 2100 RPM 710 W
Гайковерты DeWalt
DeWalt
10 584 ₽
Аккумуляторный гайковерт DeWALT DCF880NT-XJ 1/2 18 В
Гайковерты DeWalt
DeWalt
14 657 ₽
УДАРНЫЙ КЛЮЧ DEWALT 710W 1/2 "250 Нм DW292
Гайковерты DeWalt
DeWalt
16 378 ₽
DeWALT DCF880M2 Черный, Желтый 1/2" 2300 RPM 203 Nm 18 V DCF880M2-QW
Гайковерты DeWalt
DeWalt
12 989 ₽
Аккумуляторный компактный импульсный гайковерт DeWALT DCF894NT-XJ 1/2 18 В
Гайковерты DeWalt
DeWalt
22 249 ₽
Аккумуляторный импульсный гайковерт DeWALT DCF894P2-QW 18V
Гайковерты DeWalt
DeWalt
18 469 ₽
Аккумуляторный импульсный гайковерт DEWALT DCF899HNT-XJ 18 В XR без аккумулятора и ЗУ
Гайковерты DeWalt
DeWalt
17 021 ₽
IMPACT WRENCH DEWALT 18V 3/4 "950Nm WITHOUT BATTERIES AND CHARGER DCF897N
Гайковерты DeWalt
DeWalt
19 597 ₽
DeWALT DCF880M2 Черный, Желтый 1/2" 2300 RPM 203 Nm 18 V DCF880M2-QW
Гайковерты DeWalt
DeWalt
Инструментальные тележки
Смотреть все
9 872 ₽
Алюминиевая складная тележка Bosch Aluminium Caddy Professional 1 600 A00 1SA
Инструментальные тележки BOSCH
BOSCH
6 201 ₽
Инструментальная тележка Metabo 626894000 Transportwagen
Инструментальные тележки Metabo
Metabo
6 807 ₽
СТЕНЛИ СКЛАДНАЯ ТЕЛЕЖКА АЛЮМИНИЕВАЯ 125кг
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
1 648 ₽
СИСТЕМА QBRICK ДВЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 595 x 395 x 175
Инструментальные тележки Patrol
Patrol
3 889 ₽
Грузовая тележка Stanley Folding Hand Truck FT582 90 кг
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
7 468 ₽
Площадка на роликах Metabo AS 18 L PC / METALOC 630174000
Инструментальные тележки Metabo
Metabo
11 846 ₽
Тележка DeWalt DWST1-71196 для модулей TSTAK
Инструментальные тележки DeWalt
DeWalt
18 234 ₽
fetra 3112 сервировочная тележка
Инструментальные тележки Fetra
Fetra
40 872 ₽
fetra 5036 сервировочная тележка
Инструментальные тележки Fetra
Fetra
49 670 ₽
fetra 5038 сервировочная тележка
Инструментальные тележки Fetra
Fetra
43 909 ₽
fetra KW 12 Алюминий Плоская тележка 1134
Инструментальные тележки Fetra
Fetra
20 857 ₽
fetra KW 1 Стальной Плоская тележка 1132
Инструментальные тележки Fetra
Fetra
7 164 ₽
КОНДОР 4-КОЛЕСНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 250 кг / л.
Инструментальные тележки DREL/CONDOR
DREL/CONDOR
5 251 ₽
СТЕНЛИ СКЛАДНАЯ СТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА 120 кг
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
6 891 ₽
STANLEY 3-КОЛЕСНАЯ СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ СТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА 120 кг ЛЕСТНИЦА
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
8 637 ₽
STANLEY 3-КОЛЕСНАЯ СТАЛЬНАЯ СКЛАДНАЯ ТЕЛЕЖКА 200 кг ЛЕСТНИЦА
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
4 256 ₽
STANLEY СТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ НА 4 КОЛЕСАХ 150 кг.
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
5 150 ₽
ЯТО МАСТЕРСКАЯ ТЕЛЕЖКА 3 УРОВНЯ
Инструментальные тележки Yato
Yato
1 775 ₽
Долли 350 мм 150 кг
Инструментальные тележки meister
meister
3 781 ₽
MANUPRO складной дьявол 70 кг
Инструментальные тележки Manupro
Manupro
3 760 ₽
Тележка содиак COST-150
Инструментальные тележки SODIAC
SODIAC
5 801 ₽
Тележка содиак COST-250
Инструментальные тележки SODIAC
SODIAC
2 631 ₽
Инструментальная тележка MEISTER WAGEN 822000
Инструментальные тележки meister
meister
2 843 ₽
Инструментальная тележка Qbrick Platforma transportowa Qbrick System (SKRZ N6039)
Инструментальные тележки Qbrick
Qbrick
1 667 ₽
Инструментальная тележка Neo Platforma transportowa 200kg
Инструментальные тележки Neo
Neo
4 443 ₽
Стенли Возек Сталовы Складаны 2-коловы 90 кг (SXWTD_FT582)
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
6 069 ₽
Инструментальная тележка Neo Wózek transportowy platformowy udźwig 300kg (84-403)
Инструментальные тележки Neo
Neo
4 571 ₽
Платформа Stanley Wózek stalowy 150 кг (SXWTD-PC527)
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
7 929 ₽
Инструментальная тележка Stanley Wózek stalowy składany 200kg - SXWTD-MT519
Инструментальные тележки STANLEY
STANLEY
3 962 ₽
Инструментальная тележка Topex Wózek transportowy 150kg (79R301)
Инструментальные тележки TOPEX
TOPEX
Ящики для инструментов
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22 151 ₽
B&W 6600 Сумка-тележка Аудио интерфейс Полипропилен (ПП), Прорезиненный Черный 6600/B/SI
Ящики для инструментов B&W Int.
B&W Int.
1 720 ₽
MediaRange BOX75 чехлы для оптических дисков Кейс-ящик 200 диск (ов) Серебристый
Ящики для инструментов Mediarange
Mediarange
2 150 ₽
MediaRange BOX76 чехлы для оптических дисков Кейс-ящик 300 диск (ов) Серебристый
Ящики для инструментов Mediarange
Mediarange
1 111 ₽
Makita P-83674 ящик для инструментов Черный
Ящики для инструментов Makita
Makita
1 075 ₽
Black & Decker STST1-75515 ящик для инструментов Металл, Пластик Черный, Желтый
Ящики для инструментов Black + Decker
Black + Decker
6 011 ₽
B&W Type 3000 Жесткая сумка Черный 3000/B/RPD
Ящики для инструментов B&W Int.
B&W Int.
11 239 ₽
B&W Type 4000 Жесткая сумка Черный 4000/B/RPD
Ящики для инструментов B&W Int.
B&W Int.
11 581 ₽
B&W Type 5000 портфель для оборудования Портфель/классический кейс Черный 5000/B/RPD
Ящики для инструментов B&W Int.
B&W Int.
9 116 ₽
B&W 120.02/L ящик для хранения инструментов Черный АБС-пластик
Ящики для инструментов B&W Group
B&W Group
12 522 ₽
B&W 120.03/M ящик для хранения инструментов Черный АБС-пластик
Ящики для инструментов B&W Group
B&W Group
11 404 ₽
B&W 120.02/P ящик для хранения инструментов Черный АБС-пластик
Ящики для инструментов B&W Group
B&W Group
10 430 ₽
B&W 120.03/P ящик для хранения инструментов Черный АБС-пластик
Ящики для инструментов B&W Group
B&W Group
3 531 ₽
B&W Type 1000 Жесткая сумка Черный 1000/B/RPD
Ящики для инструментов B&W Int.
B&W Int.
17 061 ₽
B&W Type 6700 Жесткая сумка Черный 6700/B/RPD
Ящики для инструментов B&W Int.
B&W Int.
25 754 ₽
B&W Bike Box II Дорожный чехол 96500
Ящики для инструментов B&W Int.
B&W Int.
1 789 ₽
Stanley 1-79-217 ящик для инструментов Черный, Желтый
Ящики для инструментов Black + Decker
Black + Decker
4 769 ₽
Black & Decker 1-95-613 ящик для инструментов Металл Черный, Желтый
Ящики для инструментов Black + Decker
Black + Decker
8 814 ₽
Бокс для инструментов Knipex L-boxx 00 21 19 LB
Ящики для инструментов Knipex
Knipex
1 296 ₽
Bosch LS-Tray 72 Professional ABS синтетика 1 600 A00 1SD
Ящики для инструментов BOSCH
BOSCH
1 474 ₽
Bosch i-BOXX 53 Корзина для хранения Синий, Серый, Красный, Желтый Прямоугольный Пластик 1 600 A00 1S5
Ящики для инструментов BOSCH
BOSCH
1 964 ₽
Контейнеры для хранения мелких деталей Bosch i-Boxx inset box 1 600 A00 1S6
Ящики для инструментов BOSCH
BOSCH
5 479 ₽
Bosch LS-BOXX 306 Ящик для инструментов АБС-пластик Синий, Красный 1 600 A00 1RU
Ящики для инструментов BOSCH
BOSCH
1 297 ₽
Кейс для инструментов Bosch i-Boxx 72 Professional 1 600 A00 1RW
Ящики для инструментов BOSCH
BOSCH
1 051 ₽
Bosch LS-Tray 92 Professional ABS синтетика 1 600 A00 1RX
Ящики для инструментов BOSCH
BOSCH
13 807 ₽
Parat 488.000.171 Черный АБС-пластик, Пластик 488000171
Ящики для инструментов Parat
Parat
22 858 ₽
Parat 489570171 ящик для хранения инструментов Черный Пластик
Ящики для инструментов PARAT GmbH & Co. KG
PARAT GmbH & Co. KG
21 732 ₽
Parat 489.500.171 Черный АБС-пластик, Пластик 489500171
Ящики для инструментов PARAT GmbH & Co. KG
PARAT GmbH & Co. KG
5 524 ₽
raaco 1260-00 шкаф для картотек Синий Стальной 137386
Ящики для инструментов Raaco
Raaco
5 478 ₽
raaco Cabinet 1224-02 шкаф для картотек Синий Стальной 137409
Ящики для инструментов Raaco
Raaco
5 478 ₽
raaco Cabinet 1208-03 шкаф для картотек Синий Стальной 137416
Ящики для инструментов Raaco
Raaco
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